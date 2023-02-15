Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 15 лютого

За минулу добу українські військові знищили 690 окупантів, чотири танки та два засоби ППО.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 15 лютого орієнтовно склали:
- особового складу — близько 139770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків — 3290 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 6507 (+7) од,
- артилерійських систем — 2303 (+4) од,
- РСЗВ — 466 (+0) од,
- засоби ППО — 236 (+2) од,
- літаків — 298 (+0) од,
- гелікоптерів — 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2011 (+0),
- крилаті ракети — 857 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5161 (+6) од,
- спеціальна техніка — 219 (+1).
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