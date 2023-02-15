США уклали контракт на виробництво боєприпасів для України на понад $500 млн

Уряд Сполучених Штатів підписав оборонний контракт на виробництво артилерійських боєприпасів для України на $522 млн.

Про це пише Welt.

Контракт уклали на тлі попереджень про те, що українські військові швидко виснажують арсенал. США зробили замовлення у двох компаній — Northrop Grumman Systems і Global Military Products.

Перші боєприпаси у рамках контракту планують доставити у березні. Виробництво фінансують за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

Раніше США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд. Мають намір передати ракети великої дальності GLSDB для HIMARS.

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