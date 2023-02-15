Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції

Київ отримав від французьких партнерів як гуманітарну допомогу дві унікальні сонячні електростанції, що будуть встановлені в медичних закладах Святошинського району столиці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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За даними КМДА, ідеться про електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей Roy Group Energy. Для їх придбання французькі партнери зібрали 250 тисяч євро.

Повідомляється, що одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме в Консультативно-діагностичному центрі, інша (на 76,8 кВт/год) – у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні, 13 лютого.

«Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здоров’я та життя киян. Але медики, в нинішніх умовах відключень електроенергії, не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Повинне працювати спеціальне обладнання реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення», – зазначив Кличко.

Мер подякував друзям і партнерам за допомогу та підтримку, яка особливо необхідна «цієї зими, коли російський агресор не припиняє обстрілів критичної інфраструктури та намагається залишити киян без світла, води і тепла».



За інформацією КМДА, загалом від початку повномасштабної війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів 40 сучасних карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів, два з яких у грудні були відправлені до Харківа, та 72 міські автобуси. Також столиця отримала кілька сотень генераторів різної потужності.