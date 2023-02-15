Україна у січні отримала від міжнародних партнерів $4,2 мільярда

У січні Україна отримала від міжнародних партнерів 4,2 мільярда доларів, а в лютому розраховує отримати ще понад 2 мільярда доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Перш за все хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США 4,2 млрд доларів. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад 2 млрд доларів”, – сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ці кошти необхідні на критично важливі витрати: фінансування зарплат і пенсій, освіту та медицину.

“Вчора у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми. Це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі”, – сказав Шмигаль.