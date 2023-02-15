Україна у січні отримала від міжнародних партнерів $4,2 мільярда

У січні Україна отримала від міжнародних партнерів 4,2 мільярда доларів, а в лютому розраховує отримати ще понад 2 мільярда доларів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: У Києві відбулася презентація кінотрилогії «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі»
“Перш за все хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США 4,2 млрд доларів. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад 2 млрд доларів”, – сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що ці кошти необхідні на критично важливі витрати: фінансування зарплат і пенсій, освіту та медицину.
“Вчора у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми. Це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі”, – сказав Шмигаль.
- Українська діаспора у США зібрала $850 тисяч для допомоги Україні
- Літак “Мрія” стане героєм гри Microsoft Flight Simulator
- Київрада перейменувала проспект Перемоги та ще 30 вулиць
- В Україні створять центр гуманітарного розмінування – Шмигаль
- Перша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні
- Світовий банк виділяє $50 млн на ремонт доріг та мостів в Україні
- Британія навчатиме 10 тисяч українських військових та відправить Challenger найближчим часом
- В Україні запускають освітній проєкт «Плюсуй українську»
- У столиці створять науково-технологічний парк «Academ.City»