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Польща передала енергетикам Миколаївщини понад 60 тонн обладнання

15.02.2023

Міністерство енергетики України передало «Миколаївобленерго» майже 64 тонни гуманітарної допомоги, наданої польською стороною.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Польща – надійний партнер України, який з перших днів війни надає нам підтримку для боротьби з російською агресією на усіх фронтах. Енергетика – один з них. Дякуємо польським партнерам за допомогу Миколаївській області, енергетичні об’єкти якої щодня прицільно обстрілюються ворогом», – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що обладнання використовуватимуть для проведення ремонтних і відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.  Гуманітарний вантаж з Польщі, переданий «Миколаївобленерго», зокрема, включає опори та понад 8000 м ізольованого проводу.

«Ці матеріали допоможуть швидше повернути в домівки жителів області світло і тепло», – додав Галущенко.

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