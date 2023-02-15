Швейцарія надіслала Україні вже понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги

Уряд Швейцарії доставив понад 1 000 тонн допомоги в Україну у рамках одного з найбільших зобов’язань країни щодо надання гуманітарної допомоги.Як передає Укрінформ, про це повідомляє SWI.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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За даними МЗС Швейцарії, також на місцях було закуплено 4 765 тонн продовольчих товарів.

Станом на сьогодні, Швейцарія перерахувала близько 150 мільйонів швейцарських франків (162 мільйони доларів США) міжнародним організаціям – як допомогу Україні в російсько-українській війні – в лютому 2022 року.

У відомстві додали, що загальна вартість уже наданої Швейцарією допомоги Україні напряму становить 20,95 мільйона швейцарських франків (22,74 мільйона доларів США).

Велику частину гуманітарної допомоги становили вживані товари.

Вартість нового пакету допомоги Україні від Швейцарії становитиме 27,2 мільйона швейцарських франків (29,5 мільйона доларів США).

Лише в кількох випадках внесок уряду в допомогу іншій країні був вищим. Рекордом є виділення коштів на гумдопомогу для Сирії. Понад 610 мільйонів швейцарських франків з 2011 року було виділено на гуманітарну допомогу для Сирії.