У Новій Зеландії стався потужний землетрус магнітудою 5,7

Уночі 15 лютого у Новій Зеландії зафіксували землетрус, його відчули у столиці Веллінгтоні.

Про це повідомляє місцеве видання Nzherald.co.nz.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу у 5,7. Епіцентр підземних поштовхів перебував за 98 км на північний захід від міста Лоуер-Хатт неподалік Веллінгтона. За інтенсивністю його оцінили як «руйнівний».

Підземні поштовхи тривали близько 30 секунд, їх відчули жителі Веллінгтона, Саутленда і Нортленда. Повідомлення про землетрус надійшло від близько 60 тис. людей. Очевидці кажуть, що коливання відчувалися, як товарний поїзд, що проїхав повз будинок.

Повідомляється, що загрози цунамі немає. Інформація про руйнування не надходила.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу 6 лютого, який стався на півдні Туреччини та в Сирії, загинуло понад 41 тис. людей, ще понад 105,5 тис. осіб поранені.

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