Україна одержить від Японії $10 мільйонів на проєкти UNESCO

Уряд Японії через фонди ЮНЕСКО надасть Україні фінансову допомогу для реалізації проєкту Support for Ukraine in culture and education through UNESCO.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“У штаб-квартирі ЮНЕСКО під час зустрічі з заступником Гендиректорки ЮНЕСКО з питань Пріоритету Африки та зовнішніх зв’язків Фірміном Матоко підписала та передала Постійному представнику Японії при ЮНЕСКО Ацуюке Ойке лист-підтримки Ukrainian National Commission for UNESCO про виділення урядом Японії через фонди ЮНЕСКО фінансової допомоги для реалізації проєкту Support for Ukraine in culture and education through UNESCO”, – зазначила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Проєкт націлений на підтримку та відновлення України у галузях культури, освіти та комунікацій та складається з трьох компонентів.

1. Реагування на надзвичайні ситуації щодо об’єктів всесвітньої спадщини та культурних цінностей: оцінка шкоди та захист. Бюджет – орієнтовно $4 млн. Очікується, що кошти будуть направлені на продовження реставраційних робіт Києво-Печерської лаври як частини об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Київ: Собор Св. Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра”, а також відновлення історичного центру Чернігова, два собори якого внесені до Попереднього списку ЮНЕСКО.

2. Ментальне здоров’я та психологічна допомога. Бюджет – орієнтовно $3,4 млн. Проєкт націлений на зменшення негативних наслідків для психічного здоров’я школярів та надання їм психологічної та психосоціальної підтримки.

3. Підтримка журналістів. Бюджет – орієнтовно $1 млн. Реалізація проєкту має на меті сприяти безпеці журналістів в умовах війни.

“Вважаю, це дипломатичне досягнення ще одним практичним результатом реформи Нацкомісії України, яку ми нещодавно фіналізували”, – зазначила Джапарова.