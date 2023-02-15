До війни в Україні залучили 97% всієї російської армії — Воллес

Росія залучила майже всю армію до війни в Україні.

Про це в ефірі BBC Radio 4 заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, росія не змогла зібрати потрібну кількість сил, щоб пробити оборону України. Наступом їм вдалося лише «спробу просування».

«Це коштувало величезної ціни російській армії. За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні», — сказав Воллес.

Він зазначив, що захід зміцнює свою безпеку допомагаючи Україні. Зокрема, боєздатність рф знизилась на 40%. Зі слів Воллеса, рівень виснаження армії рф майже як в Першу світову війну.

«Я думаю, що те, що робить Росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами», — додав британський міністр.

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