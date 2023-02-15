СБУ затримала зрадника, який «зливав» росіянам дані про оборону Миколаєва

Служба безпеки викрила російського агента, який інформував ворога про переміщення Сил оборони та об’єкти інфраструктури на Миколаївщині.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадником виявився мешканець селища Врадіївка на Миколаївщині, який активно підтримував росіян та виправдовував їхні воєнні злочини у соцмережі «Вконтакте». Росіяни завербували його після початку повномасштабного вторгнення.

За вказівкою окупантів колаборант збирав інформацію про переміщення українських військ та розташування критичної інфраструктури у регіоні. У Google Maps він позначав потрібні об’єкти та відправляв їх через анонімні месенджери. «Зв’язковим», через які зрадник передавав дані росіянами, виявився російський блогер, який працює на фсб.

Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі передачі даних. Під час обшуків у нього виявили гаджети із доказами листування з представником окупантів.

Йому оголосили підозру у держзраді та виправдовування російської агресії. Суд обрав зраднику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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