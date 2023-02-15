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Британська розвідка заявила про критичний стан російського ВПК

15.02.2023

Російська оборонна промисловість критично послаблюється. Виробництво зброї і обладнання в Росії не відповідає вимогам Міноборони РФ щодо ресурсів для ведення війни в Україні і поповнення запасів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що 9 лютого 2023 року заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв під час відвідування Омського заводу транспортного машинобудування закликав збільшити виробництво танків у Росії.

Це сталося після кількох публічних коментарів президента Путіна, який закликав оборонну промисловість краще підтримувати “спеціальну військову операцію”.

У британській розвідці нагадали, що під час телевізійної зустрічі 12 січня 2023 року Путін критикував віцепрем’єр-міністра Дениса Мантурова, відповідального за оборонну промисловість, за “клеєння дурня” — один із найсильніших публічних випадів президента після вторгнення.

“Вище російське керівництво, ймовірно, усвідомлює, що військово-промислове виробництво держави стає критично слабким місцем, що посилюється стратегічними та оперативними прорахунками, пов’язаними з вторгненням в Україну. Виробництво майже напевно не відповідає потребам Міністерства оборони Росії у ресурсах для проведення кампанії в Україні та відновлення своїх довгострокових оборонних потреб”, — зазначили у британській розвідці.

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