«Найзасекреченіше місце»: Дмитро Комаров показав ексклюзивні кадри з Центру бойового управління (відео)

Український ведучий і журналіст Дмитро Комаров показав кадри з українського Центру бойового управління, який є головною метою ворога.

Це фрагмент із документального фільму «Рік», прем’єра якого відбудеться 24 лютого, повідомив журналіст в Instagram.

«На відео — маленький фрагмент з майбутнього фільму. Я свідомо називаю це місце «Центр прийняття рішень», бо саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони — головна мета ворога. Це Центр бойового управління. Не скажу де і коли відбувалась зйомка. Все було зроблено з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування зустрічі», — розповів Комаров.

Також на відео присутній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який планував Київську битву, Харківську та Лиманську операції. Комаров розповів, що йому вдалося поспілкуватися з генералом про те, як керують бойовими діями і де ухвалюють стратегічні рішення.





View this post on Instagram





















A post shared by Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.