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У Раду надійшли заяви про складання мандатів від Королевської і Солода (фото)

15.02.2023

До Верховної Ради України офіційно надійшли заяви про складання повноважень народного депутата від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«…позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно Конституції України. Очікуємо на заяви інших втікачів», — заявив голова ВР.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням українських журналістів, Наталія Королевська та її чоловік зараз перебувають у Дубаї, як і багато інших українських бізнесменів і депутатів.

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