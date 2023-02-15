Єврокомісія офіційно представила 10 пакет санкцій проти росії

Європейська комісія оприлюднила умови 10 пакету санкцій проти росії, які запропонують схвалити всім членам ЄС.

Про нові обмеження у відеозверненні розповіли президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Перша за все, країнам Євросоюзу пропонують схвалити заборону на експорт критично важливих для росії технологій на суму €11 млрд. Мова про електроніку, спеціальні траспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть застосовуватися російськими військовими.

Вперше ЄС накладе заборону на продаж високотехнологічних товарів в росію сімома іранськими компаніями.

«Ми і далі обмежимо експорт товарів подвійного призначення і технологічних товарів. Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватися у російській зброї, в тому числі дронах, ракетах і гелікоптерах», — заявила фон дер Ляєн.

Також Єврокомісія пропонує внести у санкційні списки ще більше путінських пропагандистів, мова про понад 100 нових імен.

Внаслідок санкцій, які ухвалили раніше, рф вже змушена скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.

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