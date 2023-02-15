Українські військові у Бельгії навчаться керувати підводними дронами

Група українських військовослужбовців приїхала до Бельгії в межах тренувальної місії Європейського Союзу.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони пройдуть навчання на підводних системах, які Бельгія передала Україні. Я висловила їм свою глибоку підтримку і віддала честь за мужність, яку вони демонструють вже майже рік”, – зазначила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.
Наприкінці листопада Бельгійський уряд погодив новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть мобільні лабораторії та 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії ECA Robotics Belgium. За словами Дедондер додала, ці безпілотники можуть виявляти всі підводні загрози, чи то міни, чи то шпигунські пристрої.
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