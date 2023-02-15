Уряд Швейцарії не буде конфіскувати заморожені російські активи для України

Спеціальна робоча група при уряді Швейцарії дійшла висновку, що конфіскація російських активів на користь України порушить федеральну Конституцію.

Юристи заявляють, що Москва має платити Києву репарації. Однак швейцарське законодаство не дозволяє експропріювати приватні активи законного походження.

При цьому країна разом з іншими державами продовжує обговорювати можливість конфіскації валютних резервів Центробанку рф та інших державних активів.

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