СБУ повідомила про підозру білорусу, який воював проти України у складі ПВК «Вагнер»

СБУ повідомила про підозру білоруському найманцю, який добровільно воював проти України у складі ПВК «Вагнер».

За даними слідства, він вступив до лав підконтрольної Кремлю приватної військової компанії у липні минулого року. Чоловік брав участь у бойових діях на Бахмутському напрямку та потрапив у полон під час зіткнення поблизу Курдюмівки.

Як пояснив сам найманець, контракт з угрупованням «Вагнера» він підписав, щоб заробити грошей. Після проходження 10-денного курсу підготовки його прекинули на фронт штурмувати позиції ЗСУ.

Затриманий білорус надав СБУ свідчення про воєнні злочини окупантів та дані осіб, причетних до них. Також він розповів про тортури, позбавлення виплат і вбивства у лавах ПВК «Вагнер» за невиконання злочинних наказів.

Бойовику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях). За це йому загрожує 10 років ув’язнення.

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