Резніков заявив, що Зеленський попросив його залишитись міністром оборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Зеленський попросив його залишитись на посаді після того, як в міністерстві спалахнув корупційний скандал.

Про це повідомляє The Guardian.

На запитання журналістів, чи залишиться Резніков міністром у найближчі місяці, той відповів: «Так, це було рішення мого президента».

Внаслідок корупційних скандалів з Міноборони звільнили низку заступників, а на їхнє місце призначили людей. Першим заступником Резнікова тепер є генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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