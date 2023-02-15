Над Києвом виявили шість повітряних куль. По них відпрацювали сили ППО

Під час повітряної тривоги 15 лютого у повітряному просторі Києва виявили шість ворожих цілей.

Про це повідомили в КМВА.

За попередньою інформацією, це були повітряні кулі, які переміщуються під дією вітру. Можливо, вони несли на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання.

Більшість цих зондів були збиті засобами ППО. Метою запуску куль могло бути виявлення та виснаження систем протиповітряної оборони.

Також повітряні цілі фіксували над Київщиною.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.