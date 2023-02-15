Повітряні кулі з кутовими відбивачами: що це за нова напасть з неба

В лютому 2023 року почастішало повідомлень про те, що росія запускає до України повітряні кулі з кутовими відбивачами.

Зокрема, через такий «НЛО» оголошували повітряну тривогу в Києві вдень 15 лютого.

Після атак ракетами та дронами інформація про нову загрозу з повітря викликає у українців занепокоєння.

Chas News розібрався, що це за кулі такі і чи варто їх боятися.

Що таке повітряна куля з кутовими відбивачами

Українські військові досить швидко ідентифікували нові невпізнані літаючі об’єкти в небі України.

Як витікає з назви — в їхній основі лежить повітряна куля.

А кутовий відбивач — це пристрій у вигляді з’єднаних під прямим кутом металевих дзеркальних поверхонь. Така конфігурація дозволяє добре відбивати промені, що потрапляють на об’єкт.

Подібні відбивачі, виявлені на Херсонщині, нещодавно демонстрував міністр оборони Олексій Резніков (на головному фото).

«Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від HIMARS», — поглузував міністр.

Кутові відбивачі на повітряній кулі покликані не приховати об’єкт від наших захисників повітря або радарів, а навпаки, привернути до нього увагу.

Така куля — некерована, напрямок її польоту цілком залежить від напрямку вітру.

Розмір кулі — невеликий, метр-півтора в діаметрі, але достатній для підйому кутового відбивача.

«Це не зонд, не аеростат. Це просто куля, яка несе шматок металу. Куди вітер дує, туди вона й летить», — описує повітряну кулю з відбивачем полковник Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

Навіщо росіяни запускають повітряні кулі з кутовими відбивачами

З наявної інформації витікає, що головна мета цих літаючих об’єктів — виявити і відволікти осередки української ППО.

Такі кулі можуть створювати перешкоди та вводити в оману радіолокаційні системи, які сприйматимуть об’єкт за хибну ціль, наприклад, за БПЛА.

Крім того повітряні кулі можуть нести найпростіші пристрої для збору даних, довго висіти в повітрі і збирати інформацію. Правда, в цьому випадку їх мають якраз маскувати, щоб кулю не могли виявити якомога довше.

Тут варто згадати інцидент з китайською повітряною кулею у повітряному просторі США. Американські експерти зазначили, що такі літаючі об’єкти не варто недооцінювати, адже вони можуть досить ефективно збирати інформацію.

Чи несуть загрозу повітряні кулі з кутовими відбивачами

Військові поки що обережні в оцінках нової «забавки» в руках агресора. Попередньо вони вважають, що прямої загрози людям чи інфраструктурним об’єктам такі кулі не несуть. Адже в них немає бойової частини.

Але при появі таких літаючих об’єктів у повітряному просторі все одно оголошують повітряну тривогу. А сили ППО намагаються збити ціль. Тому є небезпека від падіння уламків.

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