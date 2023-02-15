42% українських біженців у Великій Британії знайшли роботу — посол

У Великій Британії зараз перебуває 160 тис. українських біженців, майже половина з яких вже влаштувалась на роботу.

Про це на брифінгу заявив Вадим Пристайко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії.

За словами дипломата, візи отримали 200 тис. українців, але 40 тис. ними не скористались.

«Усі служби, необхідні для комфортного перебування українців, працюють. Люди мають доступ до безкоштовної охорони здоров’я, діти ходять до шкіл, є багато безкоштовних програм навчання, навіть у таких потужних університетах, як Оксфорд», — зазначив Пристайко.

При цьому 42% українських біженців вже знайшли собі тимчасову роботу.

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