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Україна стане членом НАТО, але після перемоги – Столтенберг

15.02.2023

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу 15 лютого про те, що Північноатлантичний альянс готовий бачити Україну у своїх лавах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Проте, зазначив Столтенберг, умовою вступу України до НАТО є її перемога у розв’язаній росією війні.

«По Україні позиція НАТО не змінилася: Україна стане членом Альянсу, але нині фокус має бути зробленим на тому, щоби гарантувати перемогу України у війні», — заявив генсек.

Столтенберг наголосив, що Альянс має допомагати Україні захистити її суверенітет.

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