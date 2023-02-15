В Іспанії на два українські судна наклали арешт, щоб їх не захопили росіяни

В Іспанії арештували два українські судна вартістю $10,2 млн, якими намагаються заволодіти бізнесмени рф.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідство установило, що посадовці державних підприємств воднотранспортної галузі змовились із росіянами, щоб передати їм два риболовецькі траулери за фіктивно створені борги.

Злочинна група передала в оренду два судна, які в подальшому намагалися віддати державній корпорації розвитку «ВЕБ РФ» як сплату фіктивного боргу за накладення Україною арештів на російські активи ПАТ «Промінвестбанк».

Для цього чиновники найняли екіпаж з громадян рф та перегнали судна до іспанського порту Лас-Пальмас. За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на кораблі. Після проведення слідчо-оперативних дій їх повернуть у власність України.

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