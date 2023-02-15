Укрпошта відкрила продаж марок “Воїни світла. Воїни добра”

Укрпошта повідомила про введення в обіг першого у 2023 році набору марок під назвою “Воїни світла. Воїни добра”. Їх присвятили звичайним українцям, які віддано забезпечують громадян критично важливими сервісами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

Читай також: Швейцарія надіслала Україні вже понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги

Поштовий блок зображає працівників дорожньої, енергетичної, комунальної інфраструктури, які протягом довгого часу безперестанку віддають сили на відновлення пошкоджених об’єктів після масованих ракетних обстрілів, ліквідацію наслідків наземних і повітряних атак, аби українці завжди мали доступ до зв’язку, газо- та водопостачання, світла. Поки військовослужбовці захищають нашу свободу на полі бою, співробітники служб тримають оборону в тилу.

“Війна по-новому відкрила та підсвітила тих людей, чию працю в мирний час ми сприймали як звичну буденність. Поштові марки – це наша щира подяка українським надзвичайникам. Кожен з вас – реальний герой, який 24/7 тримає свій фронт заради того, щоб ми отримували комфорт та затишок“, – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Новий набір містить кілька варіантів марок, кожна з яких присвячена представникам окремих професії, зокрема дорожникам, зв’язківцям, енергетикам, водопостачальникам і газовикам. Також українці мають змогу додатково придбати супутню продукцію, як от конверт (6 грн), листівку (10 грн) та набір магнітів (149 грн).

Один блок марок коштує 90 грн, їх вже можна придбати у відділеннях Укрпошти та офіційному онлайн-магазині. За одне замовлення дозволяється купити до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок. Тираж – 300 тис. примірників, номінал – М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г по території України).

Продукція виконана в темно-синіх кольорах, надрукована з використанням двох видів лаку та застосуванням технології вибіркового лакування. Кожна марка демонструє процес роботи – ремонт кілометрів доріг, повернення тепла і світла в оселі, відновлення мережевого покриття тощо.