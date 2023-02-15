Уряд планує сформувати держзапаси нафти та нафтопродуктів

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє GrowHow.

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Згідно з нормами ухваленого документу, в Україні буде створена диверсифікована система зберігання нафти та нафтопродуктів, щоб у разі кризової ситуації в резервах були запаси на щонайменше 61 день внутрішнього споживання.

Законопроєкт передбачає також взаємодію між державою та бізнесом щодо зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері.