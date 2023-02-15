Російські війська за добу завдали 17 авіаційних ударів — Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ввечері 15 лютого ворог не припиняє наступальних дій на на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За добу противник завдав 17 авіаударів та здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Авіаударів з території рф завдали по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернещину Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони нселених пунктів Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Темирівка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

У Новій Каховці окупанти обшукують приватні садиби для вилучення плавальних засобів, які використовують для проведення диверсійних дій та провокацій.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. На східному фронті був знищений російський вертоліт Ка-52.

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