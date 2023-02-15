Графіки відключення світла в Україні 16 лютого: де та коли не буде електрики

З початку тижня в енергетичній системі України немає дефіцита потужностей. Це дозволяє у більшості областей не вимикати електроенергію протягом доби. Звісно — за умови відсутності нових обстрілів інфраструктури або аварій обладнання.

«Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів. Завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини», — повідомили в «Укренерго».

Натомість енергетики попередили, що при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Також відключення запроваджують на Одещині, яка найбільше постраждала від останніх атак росіян.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 16 лютого

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 16 лютого

Актуальну інформацію про можливі вимкнення оперативно розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 16 лютого

У разі запровадження відключень ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 16 лютого

На Житомирщині графіки відключень при їхньому застосуванні поділені на три сектори. При отриманні команди від «Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути, яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 15 лютого

Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 16 лютого

Споживачі регіону поділені на 3 черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 16 лютого

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.