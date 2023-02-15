16 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 16 лютого

Сьогодні в Україні — День військового журналіста. Відзначається з 2018 року.

В Литві — День відновлення Литовської держави. 16 лютого 1918 року Литовська Тариба склала і підписала Акт про незалежність Литви, який проголосив відновлення незалежної демократичної Литовської держави. В країні 16 лютого є неробочим днем.

В КНДР — День Сяючої зірки. Це державно свято і вихідний день на честь річниці народження Кім Чен Іра — національного лідера, який керував Північною Кореєю у 1994—2011 роках. Разом із Днем Сонця — днем народження його батька Кім Ір Сена — цей день вважається одним з найважливіших в цій державі.

Яке релігійне свято 16 лютого

Сьогодні православна церква відзначає день пам’яті святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці.

Ці святі відіграють велику роль у святі Стрітення, яке відзначають напередодні.

Коли Марія і Йосип принесли свого новонародженого сина Ісуса до храму на 40-й день його народження, саме Симеон і Анна зустріли там Святе сімейство і розпізнали в Ісусі майбутнього месію.

День ангела 16 лютого

Іменини в цей день святкують Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Тимофій, Гаврило, Дмитро.

Які історичні події стались 16 лютого

1267 — Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про кордон між державами.

1918 — ухвалено Акт про незалежність Литви.

1923 — в Єгипті археологічна експедиція на чолі з Говардом Картером відкрила усипальницю фараона Тутанхамона.

1937 — американський хімік та винахідник Воллес Карозерс отримав патент на нейлон.

1968 — в американському місті Гейлівіль (штат Алабама) запрацювала перша телефонна служба порятунку 911.

1985 — заснована ліванська ісламістська організація Хезболла.

1998 — найбільша авіакатастрофа на Тайвані: при заході на посадку зазнав катастрофи літак Airbus A300 авіакомпанії China Airlines — загинули 196 людей на борту і 7 на землі.

2005 — набув чинності Кіотський протокол — міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів.

Хто народився 16 лютого

1222 — Нітірен, буддистський монах і мислитель.

1497 — Філіпп Меланхтон, німецький гуманіст, теолог, євангелічний реформатор.

1519 — Ґаспар де Шатійон Коліньї, французький адмірал, лідер гугенотів.

1543 — Кано Ейтоку, японський художник.

1813 — Семен Гулак-Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург.

1909 — Річард Макдональд, американський ресторатор, який разом із братом організував ресторан швидкого обслуговування. Згодом їхню ідею реалізував підприємець Рей Крок, який створив всесвітню мережу McDonald’s.

1941 — Кім Чен Ір, лідер КНДР у 1994—2011 роках.

1958 — Андрій Баль, український футболіст і тренер.

1959 — Джон Макінрой, американський тенісист, колишня перша ракетка світу, 7-разовий переможець турнірів Великого шолому.

1961 — Енді Тейлор, гітарист гурту Duran Duran.

1963 — Дейв Ломбардо, барабанщик, один із засновників гурту Slayer.

1964 — Оксана Байрак, українська кіноактриса та режисер.

1979 — Валентіно Россі, італійський мотогонщик, дев’ятиразовий чемпіон світу MotoGP.

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