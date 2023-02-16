За два тижні українці обміняли на LED майже 5 мільйонів лампочок

Протягом двох тижнів за програмою уряду та Євросоюзу жителі України вже обміняли близько 5 мільйонів ламп розжарювання на енергозбережні LED-лампи.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Близько одного мільйона українців вже скористалися програмою безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на нові енергозбережні LED-лампи. Від старту програми 30 січня українці обміняли близько 5 мільйонів ламп. Водночас вже 2,2 млн енергозбережних лампочок споживачі замовили через застосунок “Дія”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета уряду – реалізувати програму заміні 50 млн ламп розжарювання на нові енергозбережні лампи, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населенням. Кампанія передбачає охопити близько 10 млн українців, кожен з яких може обміняти по п’ять LED-ламп. Наразі Кабмін продовжує пошук донорів, які б забезпечили фінансування закупівлі ще 10 мільйонів ламп.

За оцінками фахівців, перехід на світлодіодні лампи допоможе споживати на 7-10% менше електрики в моменти пікового навантаження, тобто заощадити близько 1 гігавата електроенергії. Також завдяки сучасним LED-лампам в українців можуть зменшитися рахунки за електроенергію.