Повінь – зміна системи

Menu
Close

За два тижні українці обміняли на LED майже 5 мільйонів лампочок

16.02.2023

Протягом двох тижнів за програмою уряду та Євросоюзу жителі України вже обміняли близько 5 мільйонів ламп розжарювання на енергозбережні LED-лампи.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Україна стане членом НАТО, але після перемоги – Столтенберг

“Близько одного мільйона українців вже скористалися програмою безкоштовного обміну старих ламп розжарювання на нові енергозбережні LED-лампи. Від старту програми 30 січня українці обміняли близько 5 мільйонів ламп. Водночас вже 2,2 млн енергозбережних лампочок споживачі замовили через застосунок “Дія”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета уряду – реалізувати програму заміні 50 млн ламп розжарювання на нові енергозбережні лампи, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населенням. Кампанія передбачає охопити близько 10 млн українців, кожен з яких може обміняти по п’ять LED-ламп. Наразі Кабмін продовжує пошук донорів, які б забезпечили фінансування закупівлі ще 10 мільйонів ламп.

За оцінками фахівців, перехід на світлодіодні лампи допоможе споживати на 7-10% менше електрики в моменти пікового навантаження, тобто заощадити близько 1 гігавата електроенергії. Також завдяки сучасним LED-лампам в українців можуть зменшитися рахунки за електроенергію.

  • Українська діаспора у США зібрала $850 тисяч для допомоги Україні
  • Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції
  • США готують пакет економічної допомоги Україні на $10 млрд
  • У Києві відбулася презентація кінотрилогії «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі»
  • Резніков повідомив головні теми дев’ятого “Рамштайну”
  • В енергосистемі немає дефіциту — Укренерго
  • Місія МВФ розпочала роботу в Україні
  • У Національній академії Чайковського заборонили викладання російською
  • Літак “Мрія” стане героєм гри Microsoft Flight Simulator
  • Київрада перейменувала проспект Перемоги та ще 30 вулиць
  • В Україні створять центр гуманітарного розмінування – Шмигаль
  • Перша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні
  • Світовий банк виділяє $50 млн на ремонт доріг та мостів в Україні 
  • Британія навчатиме 10 тисяч українських військових та відправить Challenger найближчим часом
 