В Україні за прикладом Ізраїлю хочуть страхувати від воєнних ризиків інвестиції в промисловість

Подібний механізм створений навіть у державах, які не воювали з часів Другої світової. Україні ж він потрібен для того, щоб залучити кошти на відновлення промисловості.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ZN.

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У Верховну Раду внесений проєкт закону № 9015 щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків. Законопроєкт є однією з ініціатив в рамках плану відновлення України, зокрема – промисловості країни – зазначив заступник голови Комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

“Адже беззаперечна перепона для створення, відновлення чи розширення підприємства – ризик руйнування внаслідок бойових дій”, – зазначив депутат.

Страхування інвестицій від воєнних ризиків доступне в багатьох країнах світу. Найбільш релевантним прикладом є Держава Ізраїль. Аналогічні послуги для своїх компаній, які інвестують в ризиковані країни, надають США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Канада, Австралія й інші.

У цих країнах державні установи, що забезпечують страхування інвестицій від воєнних ризиків, як правило, пов’язані з національним міністерством фінансів або є незалежними організаціями, створеними спеціально для цієї мети.

У світі також широко відомі міжнародні фінансові організації, які займаються подібним страхуванням. Серед них Багатостороннє агентство гарантій інвестицій MIGA (входить в Групу Світового Банку) та Американська міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC.

“На сьогодні MIGA і DFC готові страхувати лише іноземні інвестиції в Україні. Український підприємець до цього часу не мав такого механізму. Його потрібно створити”, – пише нардеп.

Законопроєкт пропонує розв’язання задачі через Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Зараз воно страхує експортні контракти й має право страхувати інвестиції з України в інші країни. Передбачається розширення його мандату на страхування інвестицій в Україну.

Після прийняття закону і затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутись безпосередньо в ЕКА, або в один з банків чи страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, і оформити страховку. Приблизно так сьогодні працює механізм страхування експортних контрактів, який здійснює ЕКА.

Покривати ризики ЕКА зможе, використовуючи власний статутний капітал, який на сьогодні складає близько 2 млрд грн. Або залучатиме міжнародних перестрахувальників.

З початку війни ситуація із залученням фінансових ресурсів в Україну суттєво погіршилася. За даними НБУ, за січень—серпень 2022 року дефіцит сальдо платіжного балансу країни або, іншими словами, чистий відплив валюти з України становив -5,2 млрд дол. США. Так, за цей період обсяг залучення іноземних інвестицій зменшився майже в 100 разів (з 4,4 млрд дол. 2021 року до 0,047 млрд 2022-го), обсяг експорту товарів і послуг скоротився майже в 1,5 разу (з 38,7 млрд дол. до 22,6 млрд). При цьому виплати за зовнішніми боргами не зупинялися. Незважаючи на багатомільярдну допомогу від західних партнерів, чистий відплив капіталу, в тому числі з метою повернення попередньо взятих боргів, досягнув майже 2 млрд дол.