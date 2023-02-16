У Гостомелі, після демонтажу, відновлять 6 зруйнованих багатоповерхівок

У Гостомелі розпочали роботи з демонтажу багатоповерхових будинків у військовому містечку, що було зруйноване внаслідок російської військової агресії. Загалом під час активних бойових дій там було знищено 6 таких будинків.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
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Зазначається, що триває етап демонтажу зруйнованих об’єктів, аби згодом почати процес відновлення. Наразі демонтували дві багатоповерхівки.
Також на території містечка встановили спеціальне обладнання, що сортує та переробляє будівельні відходи. Відсортовані матеріали в подальшому проходять переробку і будуть використані для будівництва нових екооб’єктів.
“Загалом у межах співробітництва з компанією Neo Eco, що спеціалізується на екологічному відновленні пошкоджених об’єктів, у планах відновити всі 6 житлових будинків. Окрім цього, буде передбачено благоустрій прибудинкової території. Наразі розробляється проєкт комплексного відновлення військового містечка”,— каже заступник голови Київської ОВА Микола Бойко.
За його словами, відновлення одразу шести багатоповерхівок за сприяння закордонних партнерів — це гарний приклад комплексного підходу до відновлення зруйнованого житла. Такий принцип дозволить спрямувати більше коштів на відновлення інших об’єктів.
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