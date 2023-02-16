Україна отримає 50 млн доларів на відновлення логістики

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає перший транш за міжнародною програмою, загальна сума якої становить 600 млн доларів. Кошти спрямують на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення.
Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться на сайті Мінінфраструктури.
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«Завдяки цій домовленості ми отримаємо змогу профінансувати закупівлю модульних автодорожніх мостів та матеріалів для термінового ремонту доріг. Також кошти буде спрямовано на виробництво фітингових платформ для збільшення обсягів контейнерних перевезень, а також закупівлю матеріалів та обладнання для ремонту важливих залізничних мостів», – розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Також він зазначив, що реалізація проєкту дозволить забезпечити безперебійну логістику для гуманітарних та логістичних потреб країни.
Загальна вартість проекту становить майже 600 млн доларів. З них 500 млн має забезпечити Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), а решту коштів планується залучити за рахунок донорських грантів, що надходять через Український трастовий фонд допомоги, відновлення та реконструкції (URTF) та інші трастові фонди.
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