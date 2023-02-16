Повінь – зміна системи

Menu
Close

В ЄС створили робочу групу з використання заморожених активів рф для відновлення України

16.02.2023

Coreper II (Комітет постійних представників урядів держав-членів Європейського Союзу) схвалив створення робочої групи ЄС для розгляду використання заморожених російських активів для відновлення України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Україна стане членом НАТО, але після перемоги – Столтенберг

«Посли ЄС сьогодні схвалили створення спеціальної робочої групи щодо використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою робочої групи є розв’язання питання використання заморожених російських активів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

«Вона включає підготовчу роботу з правового, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання в тісній координації з міжнародними партнерами», – наголошується у повідомленні.

  • Українська діаспора у США зібрала $850 тисяч для допомоги Україні
  • Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції
  • США готують пакет економічної допомоги Україні на $10 млрд
  • У Києві відбулася презентація кінотрилогії «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі»
  • Резніков повідомив головні теми дев’ятого “Рамштайну”
  • В енергосистемі немає дефіциту — Укренерго
  • Місія МВФ розпочала роботу в Україні
  • У Національній академії Чайковського заборонили викладання російською
  • Літак “Мрія” стане героєм гри Microsoft Flight Simulator
  • Київрада перейменувала проспект Перемоги та ще 30 вулиць
  • В Україні створять центр гуманітарного розмінування – Шмигаль
  • Перша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні
  • Світовий банк виділяє $50 млн на ремонт доріг та мостів в Україні 
  • Британія навчатиме 10 тисяч українських військових та відправить Challenger найближчим часом
 