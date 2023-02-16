В ЄС створили робочу групу з використання заморожених активів рф для відновлення України

Coreper II (Комітет постійних представників урядів держав-членів Європейського Союзу) схвалив створення робочої групи ЄС для розгляду використання заморожених російських активів для відновлення України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Посли ЄС сьогодні схвалили створення спеціальної робочої групи щодо використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що метою робочої групи є розв’язання питання використання заморожених російських активів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.
«Вона включає підготовчу роботу з правового, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання в тісній координації з міжнародними партнерами», – наголошується у повідомленні.
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