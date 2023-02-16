В ЄС створили робочу групу з використання заморожених активів рф для відновлення України

Coreper II (Комітет постійних представників урядів держав-членів Європейського Союзу) схвалив створення робочої групи ЄС для розгляду використання заморожених російських активів для відновлення України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Україна стане членом НАТО, але після перемоги – Столтенберг

«Посли ЄС сьогодні схвалили створення спеціальної робочої групи щодо використання заморожених російських активів для підтримки відновлення України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою робочої групи є розв’язання питання використання заморожених російських активів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

«Вона включає підготовчу роботу з правового, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання в тісній координації з міжнародними партнерами», – наголошується у повідомленні.