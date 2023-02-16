На форумі REBUILD UKRAINE 2023 презентують проект відновлення Ірпеня

15-16 лютого у Варшаві Ірпінська громада презентуватиме проєкти відбудови Ірпеня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина“.
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Мова йде про відновлення зруйнованих соціальних об’єктів та житлових будинків.
На форумі будуть представники міжнародних донорських і фінансових організацій, благодійних фондів, інвестиційних та будівельних компаній, державних структур і територіальних громад України. Також на виставці, що проходитиме в рамках REBUILD UKRAINE 2023, Ірпінь матиме власний стенд, де потенційні донори, меценати та інвестори зможуть ознайомитися з проєктами відбудови зруйнованих або пошкоджених об’єктів.
Мер Ірпеня Олександр Маркушин зазначив:
І оскільки Ірпінь найбільше на Київщині постраждав від російської агресії, ми не могли пропустити цю подію. Наша команда презентуватиме на форумі проєкти відбудови зруйнованих соціальних об’єктів. Зокрема, Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи, Будинку культури, дитсадка «Веснянка». Також, звичайно, ми розкажемо про сотні житлових будинків, які потребують відбудови та про людей, які втратили своє житло і з нетерпінням чекають на його відновлення.
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