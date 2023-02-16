Рф отримує іноземні мікросхеми та технології за допомогою трьох країн – Bloomberg

Росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій через таких посередників, як Іран, Північну Корею та Китай. Таке обладнанням, може використовуватись як для промислових, так і для військових цілей.

Про це заявила Теа Кендлер, помічниця міністра торгівлі США з питань експорту, пише Bloomberg .

«Росія звернулася до інших країн, якщо ви можете собі уявити партнерів Ірану і Північної Кореї, щоб заповнити деякі прогалини в своїх закупівлях, які створюються через те, що наша продукція залишає російський ринок», — заявила вона.

Країни-члени Великої сімки обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, Ірану та Північної Кореї, які, ймовірно, постачають росії компоненти та технології військового призначення. Зазначається, що Велика сімка хоче скоординувати пакет санкцій до 24 лютого.

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія офіційно представила 10 пакет санкцій проти росії.