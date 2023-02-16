Підсумки дев’ятого «Рамштайну»: союзники нададуть Україні більше ППО, танків та артилерії

У вівторок, 16 лютого у Брюсселі відбулась дев’ята зустріч у форматі «Рамштайн» у якій взяли участь 54 представники країн світу.

У підсумку партнери підтвердили готовність передати більше систем ППО, танків, артилерії та снарядів, а також організувати подальші навчання військових, заявив Володимир Зеленський, президент України. Водночас він додав, що не про всі домовленості на «Рамштайні» можна говорити публічно: «значну частину варто залишити за зачиненими дверима».

Глава Міноборони США Ллойд Остін за підсумками зустрічі повідомив, що Італія і Франція оголосили про надання Україні засобів ППО, Франція разом з Австралією розгорне виробництво боєприпасів калібру 155 мм, Норвегія загалом виділила $7 млрд на різні форми підтримки України.

Коментуючи надання Україні винищувачів F-16 глава Пентагону Ллойд Остін, заявив, що наразі може лише повторити заяву Байдена — той раніше повідомив, що США не надають Україні такі винищувачі.

Він зазначив, що наразі грандіозне завдання полягає у тому, аби зібрати разом усі види озброєння, які вже були обіцяні Україні.

Зокрема, йдеться про:

бойові машини піхоти Bradle

бойові броньовані машини Stryker

бойові машини піхоти Marder і CV-90

бронетранспортери M113

артилерію.

Також Остін заявив, що необхідно підготувати українських військових до використання цих видів озброєнь, а також забезпечити обслуговування усіх цих систем і доставити їх на лінію фронту.

Олексій Резніков, міністр оборони України заявив, що «дуже задоволений» результами цієї зустрічі.

«Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників. Це повна підтримка України до перемоги. І перемогою всі вважають саме перемогу України на полі бою. Це швидкість, своєчасність і стабільність. Я записав ці тези, бо вони саме так звучали», — сказав міністр.

Крім того, Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал зазначив, що росія продовжує «війну на виснаження», однак в цей час Сили оборони України встигають вчити новому озброєнню і показують результат на полі бою.

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