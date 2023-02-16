Техногенна катастрофа в Огайо. Після аварії поїзда, який перевозив небезпечні хімікати у повітря потрапив токсичний газ

На початку лютого у штаті Огайо (США), потяг Norfolk Southern із більш ніж 100 вагонами зійшов із рейок поблизу міста Східна Палестина. У складі було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами, десять з яких зійшли з рейок.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

Через масштабну пожежу та загрозу для здоров’я 5 тис. людей евакуювали в радіусі 1,6 км від місця аварії. Іншим жителям містечка заборонили виходити на вулицю.

Повідомляється, що уламки горіли кілька днів, поки влада хвилювалася через можливість широкомасштабного смертоносного вибуху. Щоб запобігти вибуху, бригади випустили вміст п’яти цистерн із вінілхлоридом, надзвичайно горючою речовиною, яка використовується у виробництві пластику.

Коли токсичні хімікати були злиті в траншею, бригади запалили контрольований вогонь, щоб звільнити небезпечні речовини.

Місцеві жителі скаржилися, що бачили після цього в окрузі мертвих тварин.

Причини техногенної катастрофи в Огайо

Слідчі, які займаються розслідуванням катастрофи потяга, вивчають кілька відеозаписів поїзда перед сходом із рейок.

На одному з відеозаписів встановили, що підшипник колеса перебував на останній стадії перегріву за мить до сходу.

Колісну пару піддадуть металургійній експертизі в межах загального розслідування. Крім того, слідчі планують повернутися, щоб завершити огляд цистерн, коли вони будуть повністю знезаражені.

Слідчі ще не визначили, що спричинило аварію поїзда. Зазвичай на таке визначення йдуть місяці.

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