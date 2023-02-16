З початку великої війни росія в 100 разів збільшила витрати на держсимволіку — ЗМІ

З початку повномасштабної війни з Україною Росія в 100 разів збільшила витрати на державну символіку.

Про це у Telegram повідомляє російське видання «Верстка».

Зокрема, з 24 лютого 2022 року російські регіони виділили понад 1 млрд рублів на закупівлю державних символів країни — різних прапорів, флагштоків і гербів.

За підрахунками видання на основі даних порталу держзакупівель рф, це в 100 разів більше за аналогічний показник позаминулого року.

Загалом за рік війни розмістили понад 80 подібних тендерів, значну частину з яких — у рамках федерального проєкту «Патріотичне виховання громадян РФ».

Найбільший тендер — на 51,5 млн рублів — розмістила влада Курської області. За ці гроші для регіональних шкіл закупили 571 комплект, який складається з кількох прапорів та гербів. А найбільше грошей — понад 125 млн рублів — на держсимволи виділив Дагестан, який розмістив одразу п’ять тендерів.Символи призначені для освітніх установ по всій країні, а також в окупованому Криму.

Нагадаємо, з 1 вересня 2022 року російські школи — за аналогією з американськими — зобов’язали починати навчальний тиждень із церемонії підняття державного прапора і виконання гімну.

Раніше білоруські хакери оприлюднили список слів, якими росіянам заборонено називати путіна в інтернеті.

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