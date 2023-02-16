СБУ затримала агентів рф, які коригували ракетні обстріли ЗСУ на Донецькому та Бахмутському напрямках (фото)

Співробітники Служби безпеки затримали трьох поплічників росіян, які збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомили в СБУ.

Ворожі агенти переправляли росіянам розвіддані у вигляді координатів та фото через анонімні месенджери. Окупанти планували використати інформацію для підготовки ракетних та артилерійських атак.

Серед затриманих — мешканка Новогродівки, яка передавала дані бойовику «днр», який входив до складу 1-го армійського корпусу рф. Жінка, зокрема, збирала інформацію про результати повітряних атак. Її викрили на спробі повідомити росіянам про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку.

Іншою колаборанткою виявилась мешканка Дружківки, яка інформувала загарбників про приблизні дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їхнього переміщення на Бахмутському напрямку.

Третім затриманим став місцевий житель, який «зливав» через декілька проросійських Telegram-каналів маршрути переміщення українських військ.

У всіх затриманих виявлено мобільні телефони із доказами листування з учасниками окупаційних угруповань.

Фігурантам повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення українських військ. Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Раніше СБУ затримала зрадника, який «зливав» росіянам дані про оборону Миколаєва.

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