«Путін теж підлетить»: Лукашенко запросив Байдена до Мінська, щоб «закінчити війну»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив главу США Джо Байдена до Мінська, щоб «припинити війну».

Про це пише «Белта».

За його словами, для цього він готовий запросити путіна до Білорусі.

«А навіщо Байден їде до Польщі? Навіщо саме до Польщі? Але ми не паримося з цього приводу. Якщо у нього є бажання (ви йому передайте там по своїх каналах), ми його в Мінську готові прийняти і серйозно поговорити. Якщо він хоче миру в Україні. І навіть Путін підлетить до Мінська, і зустрінемося тут утрьох: два агресори і миролюбний президент. Чому ні? Заради припинення війни. От якщо він хоче припинити війну (з Польщі сюди поруч, я літак пришлю, якщо що, «Боїнг»), приймемо його», — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор закликав утрьох «сісти і вирішити всі проблеми».

«І ось тут, у вашій присутності ми втрьох (я вам гарантую, що Володимир Путін сюди приїде) сядемо і вирішимо всю проблему. Усі проблеми вирішимо тут. Запрошую вас і вашого президента до Мінська. Забезпечимо повну безпеку, комфорт. І, головне, він звідси полетить задоволеним», — додав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонувала Білорусі «укласти пакт про ненапад». Хто і коли пропонував — самопроголошений президент не уточнив.

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