Росіяни намагаються позбавити українців водопостачання, — Шмигаль

Російські окупанти спускають воду з Каховського водосховища і в такий спосіб намагаються позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до водопостачання.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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«Росія має намір зробити умови життя в Україні нестерпними. 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему — 10 лютого — тривала більше доби. Ракетами та дронами було обстріляно шість енергооб’єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж», — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль..
Водночас вдалося стабілізувати ситуацію з електрикою і зараз незначні обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, а також частині Херсонської та Харківської областей.
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