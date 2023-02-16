Росіяни намагаються позбавити українців водопостачання, — Шмигаль

Російські окупанти спускають воду з Каховського водосховища і в такий спосіб намагаються позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до водопостачання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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«Росія має намір зробити умови життя в Україні нестерпними. 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему — 10 лютого — тривала більше доби. Ракетами та дронами було обстріляно шість енергооб’єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж», — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль..

Водночас вдалося стабілізувати ситуацію з електрикою і зараз незначні обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, а також частині Херсонської та Харківської областей.