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США компенсують Чехії $200 млн за військову допомогу Україні

16.02.2023

Сполучені Штати нададуть Чехії додатково 200 млн доларів на модернізацію армії за обладнання, передане Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Ці кошти призначені для нарощування потенціалу наших чеських союзників зі стримування та захисту від зрослої загрози з боку Росії, а також для заміни військових потужностей, які Чехія надала або надасть Україні”, – сказав новий посол США у Празі Біжан Сабет.

Новий пакет фінансової допомоги Чехії буде передано на додаток до 106 мільйонів доларів, які США надали восени минулого року.

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