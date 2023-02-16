У Молдові вкотре знайшли уламки ракети біля кордону з Україною

Сьогодні, 16 лютого, у Молдові знову виявили уламки ракети після нічної атаки по Україні.

Про це повідомили у МВС країни.

«В районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень) виявили залишки ракети після повітряних атак росії проти України», — зазначили у відомстві.

Прикордонники оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили екстерну службу та правоохоронців.

У міністерстві додають, що це четвертий випадок, коли у Молдові знаходять залишки ракет від атак по Україні.

«Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури установ, відповідальних за безпеку та захист громадян», — додали у МВС.

Нагадаємо, 14 лютого Молдова тимчасово закриває свій повітряний простір для перельотів з міркувань безпеки.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.