РФ готують нову масовану ракетну атаку на 23 – 24 лютого — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія готує нову масовану ракетну атаку на 23 – 24 лютого, але Україна готова до цього.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Вони готуються і будуть намагатися 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитися. Більше того, ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того, як ми за один день “приймали” на свою територію, якщо можна так сказати, 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем”, — сказав секретар РНБО.
Данілов зазначив, що буде важко, але треба зберігати максимальний спокій.
“Треба розуміти, що ми обов’язково переможемо і пройдемо. Я більш ніж впевнений, що влітку ми будемо бачити зовсім іншу картину на фронті і на інших ділянках”, — сказав він.
В Україні у ніч на 16 лютого оголосили повітряну тривогу через масовану ракетну атаку військ РФ. Росія випустила по Україні 32 ракети різних видів. Є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
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