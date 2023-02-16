Україна та Румунія взаємно визнають документи про освіту

Підписання угоди між Україною та Румунією про визнання документів про освіту схвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 14 лютого.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: Швейцарія надіслала Україні вже понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги

“Під час засідання уряду схвалено проєкт розпорядження КМУ Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту”, — йдеться у повідомленні.

Підписання угоди сприятиме взаєморозумінню щодо визнання документів про здобуту освіту за різними рівнями, виданих в Україні та Румунії, а також документів про періоди навчання в Україні та Румунії, зазначили у Міносвіти.

Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими закладами освіти обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.

“Серед зацікавлених сторін вступники до закладів вищої освіти, студенти, аспіранти, працівники різних сфер діяльності”, — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що уряд Румунії планує дозволити людям, які були змушені виїхати з України через російську агресію, протягом 5 днів безкоштовно користуватись автомобільним транспортом та залізницею.

Як повідомляє Digi 24, проєкт відповідного рішення підготувало румунське Міністерство транспорту та інфраструктури.

“Іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України та в’їжджають до Румунії, у 2023 році матимуть безкоштовний проїзд залізничним та автомобільним транспортом протягом 5 календарних днів з моменту в’їзду на територію нашої країни”, — йдеться у повідомленні.

Біженці з України

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість біженців з України, зареєстрованих за протоколами тимчасового захисту в Європі, станом на 31 січня 2023 року становила понад 4 мільйони осіб. А загальна кількість — понад 8 мільйонів.

Зокрема, у Румунії станом на 5 лютого 2023 року на тимчасовий захист подалися 101 901 громадян України, відзначили в ООН.

Фото: з сайту управління Верховного комісара ООН у справах біженців