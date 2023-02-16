Понад 1 мільйон гривень: Caribbean Club розповів про благодійні збори та запрошує гостей на найближчі події 

У вирі подій важливо не забувати радувати себе відпочинком і дарувати вечори для скриньки приємних спогадів, попри спроби ворога нас зламати. Столичний Caribbean Club Concert-Hall продовжує організовувати для киян та гостей міста затишні музичні вечори, вар’єте-шоу, комедійні вистави, вечори стендапу та інші події.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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За півроку роботи у 2022 році клуб (разом з Pepper’s Club) спільними зусиллями з артистами та глядачами зібрав 1 171 600 грн на допомогу ЗСУ. «Дякуємо всім артистам та глядачам за можливість працювати та допомагати нашим ЗСУ. Дякуємо ЗСУ за можливість працювати та організовувати концерти. Зупинятись немає часу. Перемогу треба пришвидшувати та підтримувати позитивний дух один одного зараз», – коментує програмна директорка Caribbean Club Анастасія Ваганова.

Тож заклад не втрачає обертів та запрошує на наступні концерти. Про події лютого та березня в Caribbean Club розповідаємо у добірці нижче.

15, 18, 22 та 24 лютого, 1, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25 та 29 березня: вистави театру-студії імпровізації «Чорний квадрат»

Комедійні вистави від «Чорного квадрату» – формат відпочинку для глядачів, які полюбляють поєднувати театр зі смачною вечерею і келихом улюбленого напою. Щосереди та щосуботи актори з гумором розповідають історії звичайних людей про кохання, секс та дружбу. Позитивні емоції, які так потрібні в ці буремні часи, гарантовані!

Графік найближчих вистав: 15 лютого – «Ніч Святого Валентина», 18 лютого – «Шукаю чоловіка на кожен день», 22 лютого – «Медовий місяць», 24 лютого – «Чоловічий рід, однина…», 1 березня – «Кава похапцем або Сніданок в наручниках», 5 березня – «21 хвилина До та Після Сексу», 8 березня – «Ідеальна зброя пристрасті», 11 березня – «Тестостерон або Пір Духа», 15 березня – «Ліворуч від розлуки», 18 березня – «6 соток пристрасті або Дачні сексуальні історії», 22 березня – «9,5 хвилин До та Після сексу», 25 березня – «Роздягайся, будемо говорити» та 29 березня – «Кохання буває двічі». Вистави виконуються українською мовою. Опис кожної вистави можна знайти на сайті.

17 та 25 лютого, 3, 10, 17, 24 та 31 березня: вар’єте-шоу «Рояль»

Caribbean Club запрошує глядачів на захопливе шоу для дорослих – вар‘єте «Рояль». 17 лютого, 3, 10, 17, 24 та 31 березня – відбудеться серія шоу зі спеціальною гостею – співачкою та засновницею волонтерського штабу Lida Lee. 25 лютого – гостею шоу стане чарівна співачка Злата Огнєвіч.

«Рояль» – це синергія музичних перформансів та витонченої сексуальності. На гостей чекає яскраве шоу у кращих традиціях кабаре: майстерна хореографія, відомі мелодії в оригінальному аранжуванні від українського композитора та музиканта Олексія Боголюбова – все, що потрібно для повного занурення в мистецтво вар’єте.

9 березня: вистава «Саквояж» від Театру Танцю «Форсайт»

Відомий Український Театр Танцю «Форсайт» запрошує всіх поціновувачів сценічного мистецтва поринути в калейдоскоп захопливих вражень та феєричних емоцій. Оригінальна історія двох світів: чорно-білого та кольорового, передана стильною та чуттєвою хореографію, від якої неможливо відірвати очей. На гостей чекають карколомні, видовищні трюки від артистів циркового мистецтва, сильні вокальні партії та мультимедійні ефекти.

Переглянути актуальний розклад подій Caribbean Club та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.