Журнал Time випустив обкладинку з історією про підвал у Ягідному, де місять тримали українців

Американський журнал TIME присвятив обкладинку історії з підвалу школи у селі Ягідне на Чернігівщині, де під час окупації росіяни місяць тримали місцевих жителів.

Про це йдеться у статті на сайті видання.

Авторка тексту, українська журналістка Світлана Ославська, розповіла, що історичне фото зробила мешканка села Ольга Мєняйло. Жінка яка вела щоденник під час того, як людей примусово тримали у підвалі.

У матеріалі, який опублікували українською та англійською мовами, розповіли спогади тих, хто пережив утримування. Нагадують, що на початку війни, з 3 до 30 березня, у приміщенні площею 90 квадратних метрів перебувало 368 людей.

«Там було настільки тісно, що спати доводилося сидячи. Люди мусили самі дбати про те, як прогодуватися, а вночі замість туалету мали одне відро на кожні п’ятдесят осіб. Підвал не провітрювався, й від браку кисню найстарші божеволіли і помирали. росіяни не дозволяли ховати померлих одразу, а коли нарешті дозволили, то обстріляли похорон», — йдеться у матеріалі.

Раніше Time назвав «Людиною року» президента Володимира Зеленського і «дух України». Журнал опублікував репортаж про поїздку Зеленського до Херсону та історії людей.

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