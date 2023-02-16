До Києва приїхав актор «Гри престолів» Джек Ґлісон (фото)

Ірландський актор Джек Ґлісон, який зіграв Джоффрі Баратеона у «Грі престолів», приїхав до України.

Про це повідомляє « Укрінформ».

Зазначають, що Ґлісон разом з друзями привіз для Збройних Сил пікап, який придбали британські волонтери. Фото з актором у Києві опублікувала режисерка Катерина Чепура.

Як пише «Громадське», сьогодні, 16 лютого, у Києві Ґлісон влаштував кіноінтенсив у театрі юного глядача на Липках для акторів. Кошти за вхід зірка планує витратити на допомогу ЗСУ. Також він планує зустрітися з українськими військовими.

Раніше актор виставив на благодійний аукціон статуетку свого персонажа із «Гри Престолів». Зібрані кошти він також планує надіслати на допомогу українським військовим.

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