Warner Bros. почала роботу над новою частиною фільму про Гаррі Поттера — ЗМІ

Компанія Warner Bros. почала роботу над новим фільмом про Гаррі Поттера — «Гаррі Поттер і прокляте дитя».

Про це пише The Sun з посиланням на джерела.

Фільм готують на базі постановки однойменної п’єси, яка вийшла декілька років тому. Зазначають, що ідею відзняти нову частину у Warner Bros. розглядають відтоді, як постановка набула популярності.

Співрозмовник видання зазначає, що наразі проєкт знаходиться на початковій стадії, тому подробиць дуже мало.

«Всі мріють, щоб повернулися основні зірки фільму, включаючи Деніела Редкліффа, але поки говорити про це рано. Всі, хто працює над проєктом, хочуть покликати Деніела, але спочатку потрібно вирішити, скільки буде фільмів, отримати сценарій і визначитися з бюджетом», — розповіло джерело.

Раніше письменниця Джоан Роулінг виклала у вільний доступ електронні книги про Гаррі Поттера, які вийшли українською мовою.

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