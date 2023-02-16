Європарламент закликав передати Україні винищувачі

Сьогодні, 16 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію, де закликав розглянути питання про поставку в Україну винищувачів, гелікоптерів, ракетних комплексів та збільшити кількість боєприпасів.

Про це повідомили на сайті ЄП.

Підтримали рішення 444 депутати, «проти» проголосували — 26, утрималися — 37.

Документ присвячений річниці війни з росією. Наголошують, що «Україна має бути спроможна не лише захистити себе, а й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією».

Також у резолюції закликали розширити та погодити десятий пакет санкцій проти росії, який зараз готують країни ЄС. Європарламент наголошує, що всі лазівки, що дозволять обходити обмеження, повинні бути заблоковані.

Євродепутати закликають розробити юридичний механізм для конфіскації заморожених російських активів, аби спрямувати ці кошти Україні.

Крім того, у документі наголошують, що потрібно провести роботу, щоб розпочати переговори з Україною щодо вступу до ЄС вже у 2023 році.

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